Знаменитый тенор Пласидо Доминго прилетел в Москву

Хосе Каррерас и Пласидо Доминго выступят в Москве

В российскую столицу прилетел известный оперный певец Пласидо Доминго. 19 декабря он будет участвовать в благотворительном концерте в Храме Христа Спасителя.

"Программа концерта предполагает множество репетиций, кроме того, мы хотели бы посетить одну из больниц. К сожалению, в Москве сейчас довольно холодно, а голос нужно беречь, поэтому от длительных прогулок по городу придется отказаться", — рассказал Доминго.

Артист приземлился в аэропорту Внуково 16 декабря в 16:43, сообщается на сайте аэропорта. Вместе с ним прибыла американка Микаэла Оэсте — еще участница концерта. 14 декабря во Внуково прилетел другой знаменитый тенор — Хосе Каррерас.

Вместе Каррерас и Доминго не пели уже пять лет, с момента смерти их знаменитого коллеги Лучано Паворотти.

Репетиции выступления певцов будут проходить в Государственном музыкальном театре "Геликон-опера". Вместе с труппой театра они выступят также на открытии нового терминала "А" во Внуково 18 декабря.