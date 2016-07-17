Первые рейсы из Турции приземлились во аэропорту Внуково

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Первые рейсы из Турции совершили посадку в столичном аэропорту "Внуково". Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, рейс ТК 419 авиакомпании "Турецкие авиалинии" прибыл в 3:53.

Рейсы ТК 211 и TK 3950 этой же авиакомпании прибыли во Внуково из Антальи в 1:53 и в 2:30.

16 июля Росавиация временно приостановила полеты в Турцию. Регулярное авиасообщение прервано до нормализации обстановки в этой стране. Вывоз граждан России из Турции будет проводиться авиакомпаниями каждого из государств.

Ранее сообщалось, что попытка государственного переворота в Турции провалилась. Войска, лояльные президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану разоружили мятежников.

Утром был сбит второй вертолет Вооруженных сил Турции, штурмовавший здание оператора спутникового вещания Turksat. Ранее подразделения армии и полиция, оставшиеся лояльными Эрдогану, вынудили сдаться войска мятежников в Анкаре и Стамбуле.

По предварительным данным, россиян в числе погибших и пострадавших нет. В настоящее время в стране находятся около пяти тысяч туристов.