14 ноября 2013, 09:45

В аэропорту Внуково после ремонта открылась взлетно-посадочная полоса

Во Внуково открылась обновленная взлетно-посадочная полоса

После пяти лет ремонта в аэропорту Внуково открылась обновленная взлетно-посадочная полоса. Теперь аэропорт сможет принимать самые вместительные самолеты - Boeing 787 и Airbus A380. Увеличится и его пропускная способность.

Отремонтированная взлетно-посадочная полоса оснащена по последнему слову техники - на ней установили новое метеорологическое, радиотехническое и светосигнальное оборудование. Также полностью заменено покрытие на прочный и долговечный армобетон, сообщает телеканал "Москва 24".

"Если в том году у нас было порядка 9 с лишним миллионов пассажиров, сегодня мы выходим на показатель 11,5 и в следующем году мы ставим планку 15 миллионов пассажиров", - заявил заместитель генерального директора по производству Внуково Михаил Грейдин.

