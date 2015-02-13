"Аэроэкспресс" за год перевез в аэропорты столицы и обратно 16,6 млн человек

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

За 2014 год "Аэроэкспресс" перевез в аэропорты столицы 16,6 миллиона человек, сообщили M24.ru в пресс-службе компании.

Так, наиболее востребованным в 2014 году стало Домодедовское направление – 7,6 миллиона человек. Пассажиропоток на направлении "Белорусский вокзал – Шереметьево" составил 6,4 миллиона, а на Внуковское направление пришлось 2,6 миллиона человек.

Год назад цифры немного отличались: "Аэроэкспресс" сообщал, что за 2013 год ему удалось перевезти 7,5, 6,6 и 2,6 миллиона человек соответственно (в сумме – 16,7 миллиона).

На маршруте "Савеловский вокзал – Лобня" также снизилось число пассажиров: 2,3 миллиона человек в 2014 году против 2,5 миллиона в 2013-м.

Всего за 2014 год "Аэроэкспресс" перевез 19,7 миллиона человек, включая региональные проекты во Владивостоке и Казани. В 2013-м пассажиров было больше на 400 тысяч человек.

Ранее M24.ru сообщало, что "Аэроэкспресс" уходит из Владивостока и Казани и планирует сосредоточиться на столичном регионе.

По словам исполнительного директора компании Алексея Сорокина, оба региональных проекта убыточны, при этом в Казани "Аэроэкспрессу" компенсировали 50% потерь за 2014 год (36 миллионов рублей), а от властей Владивостока возмещения ущерба (130 миллионов рублей) не поступало.

Также "Аэроэкспресс" объявил о повышении тарифов на проезд: "Стандартный" будет стоить 450 рублей (было - 400, электронный билет - 340), "Туда-обратно" - 900 рублей (было - 800, электронный билет - 680), "Семейный" - 950 рублей (было - 810). Стоимость проезда в вагоне бизнес-класса составит тысячу рублей (сейчас - 900).