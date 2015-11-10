Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на погодные условия.

Как рассказали m24.ru в пресс-службе аэропорта Домодедово, на данный момент ограничения на взлет и посадку воздушных судов отсутствуют, видимость составляет около 1,5 тысячи метров.

"Погода летная. Стоит отметить, что даже в утренние часы, на которые пришлись наиболее сложные метеоусловия, погода позволяла совершать посадку в Домодедово, так как обе взлетно-посадочные полосы аэропорта сертифицированы в соответствии с категорией IIIA Международная Организация Гражданской Авиации, а также оборудованы необходимым светосигнальным и радиотехническим оборудованием.

Важно понимать, что помимо возможностей аэропорта существуют эксплуатационные минимумы для воздушных судов и их пилотов. А окончательное решение о посадке – прерогатива капитана воздушного судна", – отметили в аэропорту.

Аэропорты Шереметьево и Внуково также работают в штатном режиме. Ранее СМИ сообщали, что из-за тумана задерживался прилет в столицу около 30 рейсов. Видимость в районе столичных аэропортов улучшилась и уже близка к норме.

Напомним, туман задержится в столице до среды. По словам синоптиков, для ноября такой туман вполне характерен. "Поздним вечером прошел атмосферный фронт, а за ним теплые воздушные массы. Это называется объективный туман, в нем нет ничего страшного", – сказал собеседник m24.ru.

Он отметил, что во вторник по прогнозу густые дымки, местами туман. Предстоящей ночью и в среду туман сохранится.