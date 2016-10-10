Нахамивший полицейскому во Внукове водитель Mercedes задержан

Задержан водитель кабриолета Mercedes, оскорбивший сотрудника полиции в аэропорту Внуково, сообщает телеканал "Москва 24".

Скандал разгорелся в августе. К сотруднику транспортной полиции обратились двое молодых людей с просьбой принять меры к водителю Mercedes, заехавшего на тротуар.

Офицер полиции попросил молодого человека предъявить документы, однако водитель, не представившись, ответил категорическим отказом. Он обругал полицейского нецензурной бранью, выехал задним ходом на дорогу и скрылся.

Теперь водителю может грозить не только штраф, но и срок за оскорбление представителя власти.