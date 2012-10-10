В московском аэропорту "Внуково" на 6% выросло количество рейсов

Фото: ИТАР-ТАСС

Международный аэропорт "Внуково" в сентябре 2012 года обеспечил на 6,1% больше рейсов, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Внуково.

За девять месяцев текущего года аэропорт обслужил 116,5 тысяч рейсов и 7,5 миллионов пассажиров, что на 8,3% и 18,5% соответственно больше, чем в 2011 году. Также пополнился список перевозчиков: авиакомпании Lufthansa, Turkish Airlines, Blue Bird Airways, Aigle Azur, Georgian Airways, "Аэросвит" и "Трансаэро" в сентябре перевезли больше половины пассажиров международных рейсов по центральному расписанию.

Московский аэропорт "Внуково" в начале 2013 года объединится с "Шереметьево". Власти Москвы и государство вложат в модернизацию несколько десятков миллиардов рублей, а объединенный авиакомплекс затем могут купить инвесторы.