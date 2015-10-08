Во Внукове опровергли информацию о давке

Никакой давки по причине задержки рейса в Шарм-эш-Шейх в столичном аэропорту Внуково не было. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы аэропорта Елену Крылову.

"Рейс авиакомпании "Трансаэро" был задержан на 8 часов по причине замены воздушного судна. Сотрудники авиакомпании и аэропорта постоянно работали с пассажирами, было предоставлено горячее питание, напитки, в строгом соответствии с пунктом 99 Федеральных авиационных правил", – сказала Крылова.

Она отметила, что из-за того, что предоставленное воздушное судно было меньшей вместимости, часть пассажиров решено было отправить утренним рейсом в 8:50 из аэропорта Домодедово. Некоторым пассажиром было отказано в перелете, так как они находились в состоянии алкогольного опьянения.

"С пассажирами работали медики медсанчасти аэропорта Внуково, а сотрудники службы авиационной безопасности контролировали ситуацию в аэропорту. Пассажиров, улетевших утром, разместили в комфортабельной гостинице для ожидания своего рейса", – добавила Крылова.

Пассажиры "Трансаэро" устроили давку во Внукове

Ранее сообщалось, что пассажиры авиакомпании "Трансаэро" 12 часов не могли вылететь из аэропорта Внуково. Туристы должны были вылететь в египетский Шарм-эль-Шейх днем 7 октября, но посадка откладывалась несколько раз. Когда пассажиров посадили в самолет, наземные службы не давали разрешения на взлет еще три часа.

Как сообщал телеканал "Москва 24", свободный борт появился только к вечеру, но он не позволял вместить всех. Нескольким пассажирам необходимо было остаться и ожидать следующего. Добровольцев не оказалось, все стали штурмовать выход. Во время давки несколько человек пострадали, за медицинской помощью обратились четверо. Сдержать толпу попытались полицейские, но это им удавалось с трудом.

Этот же рейс ждали туристы в Египте, им пришлось ждать 10 часов. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейс должен был отправиться в 16.30 7 октября и приземлиться тем же вечером, но самолет вылетел ночью и сел около 5 часов утра 8 октября.

Авиакомпания "Трансаэро" оказалась в сложном финансовом положении: 1 октября было принято решение о ее банкротстве. Билеты авиакомпании "Трансаэро" с вылетом до 15 декабря и прилетом после этой даты будут аннулированы. Переоформить обратную дату вылета не получится, так как продажа билетов прекращена.