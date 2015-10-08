Прокуратура проводит проверку по факту задержки вылета самолета из Внукова

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки вылета самолета авиакомпании "Трансаэро" из Внукова, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, что пассажиры авиакомпании "Трансаэро" 12 часов не могли вылететь из аэропорта Внуково – рейс откладывался несколько раз.

Туристы должны были вылететь в египетский Шарм-эль-Шейх днем 7 октября, но посадка откладывалась несколько раз. Когда пассажиров посадили в самолет, наземные службы не давали разрешения на взлет еще три часа.

Этот же рейс ждали туристы в Египте, им пришлось ждать 10 часов.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейс должен был отправиться в 16.30 7 октября и приземлиться тем же вечером, но самолет вылетел ночью и сел около 5 часов утра 8 октября.

"Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" оказалась в сложном финансовом положении: 1 октября было принято решение о ее банкротстве.

Также компания имеет обязательства в 20 миллиардов перед аэропортами и топливозаправочными компаниями. Общий долг "Трансаэро" перед банками сейчас составляет более 60 миллиардов рублей.

Билеты авиакомпании "Трансаэро" с вылетом до 15 декабря и прилетом после этой даты будут аннулированы. Переоформить обратную дату вылета не получится, так как продажа билетов прекращена.