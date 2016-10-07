Прокуратура проверит сообщения о "заминировавшем" самолет рэпере

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Транспортная прокуратура проверит информацию о том, что в рэпер Серега якобы сообщил о бомбе в самолете в аэропорту Внуково. Об этом заявили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По словам представителей ведомства, из сообщений СМИ прокуроры узнали о том, что пассажир рейса Москва – Минск, вылетавшего 6 октября сообщил о том, что борт заминирован. Некоторые издания также говорили о том, что сообщение о бомбе распространил Сергей Пархоменко, известный как рэпер Серега.

Ранее в СМИ сообщалось, что гражданин Белоруссии в аэропорту Внуково сообщил представителям авиакомпании о бомбе на борту самолета, на который он опоздал, после чего был задержан.