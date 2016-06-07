Женщину с перочинным ножом сняли с рейса во Внукове

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Во аэропорту Внуково с рейса сняли женщину, которая прошла на борт самолета с перочинным ножиком, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на руководителя пресс-службы управления МВД на транспорте по ЦФО Валентину Щекину.

По ее словам, во время подготовки к вылету рейса Москва – Владикавказ стюардесса заметила, что одна из пассажирок чистит фрукты ножом. Когда бортпроводница сообщила об этом командиру экипажа, он принял решение отстранить пассажирку от полета.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

По словам источника в правоохранительных органах, женщина фактически не нарушала требований транспортной безопасности. Правила допускают проносить в самолет ножи с лезвием до 60 миллиметров.

Собеседник агентства отметил, что длина лезвия у ножика, который пронесла женщина, составлял 52 миллиметра. По его мнению, экипаж решил отстранить ее от полета в качестве перестраховки.