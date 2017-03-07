Все аэропорты московского узла протестируют на готовность к ЧМ-2018

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Все три аэропорта московского авиационного узла протестируют на операционную готовность к приему большого числа болельщиков в преддверии Кубка конфедераций 2017 года по футболу и чемпионата мира 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы "Транспортной дирекции-2018".
Во Внуково, Шереметьево и Домодедово будут моделировать внештатные ситуации как на подъездах к аэропортам, так и непосредственно на территориях воздушных гаваней. Под проверку, в частности, попадет пропускная способность терминалов справиться с наплывом болельщиков.
Первые подготовительные мероприятия к тестированию прошли в Москве на прошлой неделе, рассказал генеральный директора "Транспортной дирекции-2018" Терентий Мещеряков.
28 сентября 2012 года был объявлен окончательный список городов, где пройдут матчи чемпионата мира. Это право получили 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи, Калининград и Саранск. В столице матчи турнира пройдут в "Лужниках", где пройдут матч открытия и финал, и на стадионе "Спартак".
Сайты по теме