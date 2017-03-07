Все аэропорты московского узла протестируют на готовность к ЧМ-2018

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Все три аэропорта московского авиационного узла протестируют на операционную готовность к приему большого числа болельщиков в преддверии Кубка конфедераций 2017 года по футболу и чемпионата мира 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы "Транспортной дирекции-2018".

Во Внуково, Шереметьево и Домодедово будут моделировать внештатные ситуации как на подъездах к аэропортам, так и непосредственно на территориях воздушных гаваней. Под проверку, в частности, попадет пропускная способность терминалов справиться с наплывом болельщиков.

Первые подготовительные мероприятия к тестированию прошли в Москве на прошлой неделе, рассказал генеральный директора "Транспортной дирекции-2018" Терентий Мещеряков.