07 марта 2017, 11:03

Транспорт

Все аэропорты московского узла протестируют на готовность к ЧМ-2018

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Все три аэропорта московского авиационного узла протестируют на операционную готовность к приему большого числа болельщиков в преддверии Кубка конфедераций 2017 года по футболу и чемпионата мира 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы "Транспортной дирекции-2018".

Во Внуково, Шереметьево и Домодедово будут моделировать внештатные ситуации как на подъездах к аэропортам, так и непосредственно на территориях воздушных гаваней. Под проверку, в частности, попадет пропускная способность терминалов справиться с наплывом болельщиков.

Первые подготовительные мероприятия к тестированию прошли в Москве на прошлой неделе, рассказал генеральный директора "Транспортной дирекции-2018" Терентий Мещеряков.

Россия получила право на проведение чемпионата мира 2018 года 2 декабря 2010 года. По результатам голосования, которое прошло в Цюрихе, Россия победила во втором туре, набрав более половины голосов. На проведение турнира также претендовали совместные заявки Испании и Португалии, Нидерландов и Бельгии, а также Англии.

28 сентября 2012 года был объявлен окончательный список городов, где пройдут матчи чемпионата мира. Это право получили 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи, Калининград и Саранск. В столице матчи турнира пройдут в "Лужниках", где пройдут матч открытия и финал, и на стадионе "Спартак".

Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года
