07 февраля 2014, 09:42

Транспорт

Санитарный контроль усилен в аэропортах Москвы в связи с Олимпиадой

Фото: ИТАР-ТАСС

Санитарно-карантинный контроль за гражданами, прибывающими в Россию транзитом и следующими на Олимпийские зимние игры в Сочи, усилен до 21 марта в аэропортах Шереметьево и Внуково, информирует пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Москве.

"При осуществлении государственной функции санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проверяется декларация воздушного судна, санитарное состояние воздушного судна. Проводится опрос экипажа, выясняется, предъявляли ли пассажиры жалобы на состояние здоровья во время рейса", - говорится в сообщении.

В аэропортах уже отработан механизм досмотра пассажиров и членов экипажей воздушных судов с применением технических средств дистанционной термометрии тела.

Как уточнили в ведомстве, в целях выявления больных и лиц с подозрением на инфекционные болезни применяются приборы для дистанционного определения температуры тела (тепловизоры). Пока больных, подозрительных на инфекционные заболевания, выявлено не было.

