06 октября 2016, 15:17

Рэпера Серегу отпустили из полиции после проверки

Фото: instagram.com/seryogamusic/

Транспортная полиция аэропорта Внуково отпустила рэпера Серегу, сообщает ТАСС. В четверг утром певца задержали после ложного сообщения о бомбе.

После того, как гражданин Белоруссии опоздал на рейс в Минск, он спросил у сотрудников аэропорта, можно ли задержать вылет. Когда мужчина получил отрицательный ответ, он заявил, что самолет заминирован.

В отделе полиции Сергей Пархоменко заявил, что его оговорили. Про бомбу на борту самолета он ничего не говорил, а сотрудники авиакомпании все это выдумали, рассказал собеседник агентства. Пархоменко отпустили за отсутствием состава правонарушения.

Рэпер Серега (Сергей Пархоменко) прославился в начале 2000-х годов благодаря хитам "Черный бумер" и "Возле дома твоего", который стал одним из саундтреков к фильму "Дневной дозор". Музыкант успел сняться в фильме "День выборов".
