Авиакомпания потребует у пассажирки компенсацию за задержку рейса на 6 часов

Фото: m24.ru

Авиакомпания "Россия" планирует компенсировать издержки, которые были понесены из-за задержки Москва – Владивосток, сообщил РИА Новости официальный представитель перевозчика.

В авиакомпании отметили, что изучили обстоятельства произошедшего и планируют истребовать издержки законным способом.

"Россия" намерена требовать у пассажирки компенсацию за задержку рейса

Рейс из Москвы во Владивосток из аэропорта Внуково в понедельник вылетел с задержкой на шесть часов. Самолет задержали из-за решения одной из пассажирок развестись, Женщина передумала лететь во Владивосток прямо в момент взлета. Больше часа ее уговаривали остаться, но она заявила, что ей надо выйти.

В итоге, пассажирам пришлось пройти еще один досмотр после того, как женщина покинула борт самолета.