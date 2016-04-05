Аэропорт Внуково выступает за возврат курилок

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Аэропорт Внуково выступает за возвращение организованных мест для курения в аэропорты. Об этом заявил журналистам председатель совета директоров аэропорта Виталий Ванцев. По его мнению, закон, запрещающий курение в общественных местах, в нынешнем виде не работает.

"Сегодня постоянно конфликты происходят в туалетах. Вместо нормально оборудованных курилок граждане теперь травят окружающих в туалетах – и детей, и всех остальных. Вот чего добились абы каким законом", – цитирует его ТАСС.

Ванцев напомнил, что в аэропорту обустроены комнаты для курения с девятикратным обменом воздуха. "Мы до сих пор эти курилки оставили как курилки, только они закрытые. Надеюсь, что рано или поздно я эти курилки открою", – добавил он.

Штрафы за курение

Напомним, курение в аэропортах запретили с 1 июня 2013 года. Однако аэропорт Шереметьево добился от Роспотребнадзора права сохранить курилки в стерильной зоне. Помещения функционировали вплоть до августа 2014 года.

Антитабачный закон вступил в полную силу с 1 июня 2014 года, когда курение запретили на вокзалах, в поездах, гостиницах и ресторанах. Действует запрет на курение ближе 15 метров от входов в здание аэропорта или вокзала.

В июне прошлого года руководство аэропортов Внуково и Шереметьево пытались добиться возврата курительных комнат, объясняя эту необходимость тем, что пассажиры курят в туалетах и других не приспособленных для этого местах, однако результатов это не дало.