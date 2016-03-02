Столичные аэропорты справились с последствиями снегопада

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные аэропорты справились с последствиями серьезного снегопада, который обрушился на московский регион в ночь на среду. Серьезных задержек с прилетом и вылетом самолетов не наблюдается, сообщает ТАСС.

Некоторые проблемы испытывают снегоуборщики в аэропорту Шереметьево, которым пока не удалось полностью очистить снег со взлетно-посадочных полос. Аналогичная работа в Домодедове уже выполнена.

По состоянию на 4:00 из-за непогоды были отменены или задержаны 85 авиарейсов.

В ночь на 2 марта в Москве выпала половина месячной нормы осадков – 17 миллиметров. По области максимальное количество осадков отмечалось в Наро-Фоминске – 24 миллиметра.

На этом сюрпризы погоды далеко не исчерпаны. Сегодня в Москве также ожидается снегопад. Днем из-за плюсовых температур он перейдет в мокрый снег и дождь. На дорогах местами возможно образование гололеда, налипание мокрого снега, а также вероятны снежные заносы.

Кроме того, порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду.