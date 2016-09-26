Форма поиска по сайту

26 сентября 2016, 17:58

Политика

Новый храм в Коммунарке откроют до конца года

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Новый храм откроют в Коммунарке до конца 2016 года, сообщает Агентство "Москва". По словам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, церковь рассчитана на 600 прихожан.

На сегодняшний день на объекте проводятся инженерные коммуникации и выполняются работы по покрытию крыши и внешней отделке храма. В середине октября рабочие приступят к внутренней отделке.

Жидкин подчеркнул, что во все крупные проекты включают в себя строительство церквей. В ТиНАО работа в этом направлении ведется особенно активно, чтобы жители округов могли посещать храмы в праздники.

Всего в ТиНАО определены 18 участков для возведения храмов. На девяти из них строительство уже началось.

Столичные власти планируют подготовить проект генплана ТиНАО до конца 2016 года. Генплан прошел общественные слушания и сейчас находится на согласовании.

В задачах развития территории до 2035 года стоит строительство города на 1,5 миллиона жителей, а также создание одного миллиона рабочих мест. Помимо этого, планируется построить 700 километров новых дорог, 45 километров линий метро.

В ТиНАО также может появиться два-три крупных тематических парка культуры и отдыха площадью до двух тысяч гектар. Они будут находиться за Троицком, ближе к Калужской области, поскольку там много "зеленых" территорий.

Планируется, что парки будут построены за счет инвесторов, Москва выделит из бюджета средства на создание инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры возле них. "Мегапарки" могут иметь сельскохозяйственную, спортивную или историческую тематику.

Владимир Жидкин Коммунарка ТиНАО социальные объекты строительство храмов соцобъекты городские территории программа-200

