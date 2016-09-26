Новый храм в Коммунарке откроют до конца года

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Новый храм откроют в Коммунарке до конца 2016 года, сообщает Агентство "Москва". По словам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, церковь рассчитана на 600 прихожан.

На сегодняшний день на объекте проводятся инженерные коммуникации и выполняются работы по покрытию крыши и внешней отделке храма. В середине октября рабочие приступят к внутренней отделке.

Жидкин подчеркнул, что во все крупные проекты включают в себя строительство церквей. В ТиНАО работа в этом направлении ведется особенно активно, чтобы жители округов могли посещать храмы в праздники.

Всего в ТиНАО определены 18 участков для возведения храмов. На девяти из них строительство уже началось.