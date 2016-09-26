Новый храм в Коммунарке откроют до конца года

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
Новый храм откроют в Коммунарке до конца 2016 года, сообщает Агентство "Москва". По словам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, церковь рассчитана на 600 прихожан.
На сегодняшний день на объекте проводятся инженерные коммуникации и выполняются работы по покрытию крыши и внешней отделке храма. В середине октября рабочие приступят к внутренней отделке.
Жидкин подчеркнул, что во все крупные проекты включают в себя строительство церквей. В ТиНАО работа в этом направлении ведется особенно активно, чтобы жители округов могли посещать храмы в праздники.
Всего в ТиНАО определены 18 участков для возведения храмов. На девяти из них строительство уже началось.
В задачах развития территории до 2035 года стоит строительство города на 1,5 миллиона жителей, а также создание одного миллиона рабочих мест. Помимо этого, планируется построить 700 километров новых дорог, 45 километров линий метро.
В ТиНАО также может появиться два-три крупных тематических парка культуры и отдыха площадью до двух тысяч гектар. Они будут находиться за Троицком, ближе к Калужской области, поскольку там много "зеленых" территорий.
Планируется, что парки будут построены за счет инвесторов, Москва выделит из бюджета средства на создание инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры возле них. "Мегапарки" могут иметь сельскохозяйственную, спортивную или историческую тематику.