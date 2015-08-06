Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Состояние актера Владимира Зельдина стабилизировалось. В настоящее время врачи оценивают его как удовлетворительное, сообщает МИА "Россия сегодня".

Накануне Зельдин, проходивший обследование в одной из столичных больниц, неудачно упал и сломал шейку бедра. Актера перевезли в Центральную клиническую больницу для дальнейшего лечения. В настоящее время он готовится к операции.

Владимир Зельдин является долгожителем - 10 февраля он отметил свой столетний юбилей.

Народный артист СССР снялся более чем в 40 фильмах. Среди них - "Карнавальная ночь", "Дядя Ваня" и "Принцесса на горошине".

Имя Зельдина занесено в Книгу рекордов Гиннеса, как единственного в мире артиста, выходящего на сцену в столь зрелом возрасте.

21 мая в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин вручил госнаграды деятелям культуры. Зельдин был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.