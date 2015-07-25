Архивные хроники: Сегодня исполняется 35 лет со дня смерти Владимира Высоцкого

Редкие публикации о Владимире Высоцком в отечественной прессе, котировались если не так же как его качественные записи, тот уж точно - очень высоко. Обозреватель m24.ru полистал старую папку с материалами и вырезками.

Особенно учитывая тот факт, что одной из первых "полновесных" материалов о нем, стал крохотный некролог в газете "Вечерняя Москва". Тот самый, который привел десятки тысяч людей в жаркий июльский день к Театру на Таганке и к воротам Ваганьковского кладбища. Благодаря крохотному материалу на последней полосе газеты, многие из этих людей, в первый и в последний раз увидели одного из главных российских поэтов, чьими записями, никогда официально не выходившими, заслушивалась одна шестая часть суши. За этот некролог, вызвавший столь массовый и несанкционированный порыв, главный редактор "Вечерней Москвы" был уволен.

После смерти Владимира Высоцкого в советских газетах и журналах, о нем стали появляться первые осторожные точечные публикации. Вырезки с этими публикациями собирались в папки, фотографии неоднократно переснимались. Мутные фото поэта продавали в электричках, на пляжах, и с оглядкой - в газетных киосках. Вырезками и фотографиями (иногда объединенными в полновесные альбомы) лихо обменивались, информацию переписывали. Сшитые скоросшивателем листы, объединяли в самиздатовские сборники и перепродавали. Одним из первых полновесных серьезных самиздатовских посмертных проектов, стала газета московского КСП "Менестрель". Фотокопии этого издания, порой приходилось изучать вооружившись лупой. Сбитые в картонные папки листы давали почитать лишь на одну ночь. На более долгий срок отпускать это сокровище боялись - велика была вероятность безвозвратной потери бесценного материала.

Тексты стихов и песен выходили в толстых литературных журналах, которые даже и без публикаций стихов Высоцкого были в дефиците, а с ними становились библиографической редкостью

Журналы брали переснять на ксероксе или для того, чтобы размножить при помощи печатной машинки. Очень котировались материалы из журнала "Советский экран", оформленные фотографиями Валерия Плотникова.

Для того, чтобы удовлетворить читательское любопытство, ну и, конечно - поднять тираж издания, редакторы шли на разные хитрости, придумывая неожиданные ходы и методы подачи. Попутно стараясь оградиться от воспоминаний о Высоцком многочисленных новоявленных друзей и родственников, численность которых после смерти поэта сравнялась с населением небольшого государства.

Тем не менее, настоящие, подлинные воспоминания представляли особую ценность. Родные поэта, под напором массового интереса, начали делиться воспоминаниями. Отец Высоцкого - Семен Владимирович, при жизни сына, кажется, не особенно представлявший масштабов его таланта и уровня популярности, стал одним из самых желанных спикеров.

О Высоцком стали размышлять официальные искусствоведы, публикации о нем появлялись в самых необычных журналах, например - в "Работнице". Здесь вырезать материал предлагали официально. После этого его можно было вставить в кассету в качестве вкладыша. Другие материалы собирали ради своеобразных заголовков, хотя и фото, появившиеся на страницах газет, все еще ценились очень высоко. Каждая публикация о Высоцком выглядела как прорыв.

Одним из первых значительных материалов стала статья актрисы и коллеги Высоцкого по Театру на Таганке Аллы Демидовой "Он играл Гамлета". В некоторых библиотеках этот журнал в абонементе отсутствовал и найти его можно было лишь в читальных залах, но даже там, несколько заветных страниц были аккуратно вырезаны лезвием.

Одна из первых публикаций прозы Владимира Высоцкого случилась все в том же журнале "Работница"."Роман о девочках" был снабжен иллюстрациями, которые могли нравиться или не очень, но в первую очередь обсуждалась проза Высоцкого. Многие полагали, что она сильно уступает поэзии, но тут уж, как говорится - дело вкуса.

Изображения поэта выполненные неформальными художниками часто получались, мягко говоря - куда удачнее тех, что попадали на страницы газет.

Вдова поэта - актриса Марина Влади, в начале тоже соглашалась на интервью. Тем более, что речь иногда шла о крупных ТВ-проектах. Главные каналы страны приступили к поиску концертных видео, которых, в эпоху развития любительских камер, оказалось не так мало. Публикации анонсирующие выход в эфир программ о Высоцком, так же любовно вырезались и архивировались.

Публикацию книги Марины Влади "Владимир, или прерванный полет" предвосхищали публикации сразу в нескольких советских СМИ. Один из самых крупных фрагментов опубликовала газета "Неделя". В то время - одна из самых прогрессивных газет, в силу появления в ней по настоящему эксклюзивных и ярких материалов разлетавшейся со скоростью света. Газета прекратила свое существование несколько лет назад.

Рухнувший железный занавес позволил советской прессе добраться до Марины Влади и в Париже

С наступлением перестройки газеты сообщали о выходе книг о Высоцком. Сами книги издавались большими тиражами и не шли ни в какое сравнение с коллекционированием первых публикаций. Книги издавали кооперативные издательства и при первых же намеках на нехватку экземпляров - моментально допечатывали. Все бы хорошо, но часто авторами книг становились самые загадочные персонажи.

Одно время поток публикаций превысил все мыслимые нормы и фиксировать в коллекциях все, что выходит о Высоцком, стало невозможно. Папки и альбомы распухали от воспоминаний и интервью, но сложнее всего приходилось с аналитикой. Пропустить любое упоминание имени поэта было недопустимо, но многие держались до последнего, хотя уже сами легко могли стать авторами исследовательских статей. Часто так и происходило. Любые подробности из жизни Высоцкого можно было выцепить в самых разных материалах. Перелопачивать приходилось огромные объемы информации, но настоящих ценителей творчества Высоцкого это не отпугивало.

Случалось находить действительно интересные статьи, материалы и заметки. Много ли из тех, кто собирал записи Высоцкого и почитал за чудо найти крупицы информации о нем, в том же "Советском экране", могли представить, что воспоминаниями о Владимире Семеновиче (хотя, так его между собой не называли) сможет поделиться всенародно известная актриса Людмила Гурченко?

Особенно ценными неизменно оставались воспоминания настоящих друзей Владимира Высоцкого, его коллег - поэтов, актеров, режиссеров и настоящих друзей.

Сейчас, наверное, коллекционирование подобных материалов кажется занятием немного наивным, если не откровенно устаревшим. В век, когда цифровые СМИ все активнее вытесняют "бумагу", а само получение информации зависит от скорости интернета и умения пользоваться поисковыми системами, сама целесообразность подобного коллекционирования кажется смешной. Времена меняются, но что-то остается неизменным и это неизменное - творчество Владимира Высоцкого.

За прошедшие после смерти великого поэта и актера десятилетия, его имя обросло немыслимым количеством слухов и домыслов. "Желтые" СМИ и интернет дал возможность выплеснуться огромному потоку бессмысленной, непроверенной, а порой и абсолютно нелепой информации.

Не слушайте байки фальшивых друзей и очередных "детей лейтенанта Шмидта". Не воспринимайте всерьез псевдо-высоколобые рассуждения эстетствующих снобов, мнящих себя знатоками поэзии. Отмахнитесь от очередной конспирологическую болтовню вокруг имени Владимира Высоцкого.

Слушайте его песни...