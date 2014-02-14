Валерий Плотников расскажет о фотоснимках Лили Брик и Маяковского

В субботу, 15 февраля, Центр фотографии им. Братьев Люмьер приглашает на встречу со знаменитым фотографом Валерием Плотниковым. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию лекции.

Валерий Плотников. Фото: ИТАР-ТАСС

На лекции речь пойдет о новом альбоме с работами фотографа "О.К. дни № 7", где изображены снимки 320 представителей советской элиты. Валерий Плотников расскажет слушателям о своих последних работах и ответит на вопросы участников в неформальной обстановке.

В объектив Плотникова попали Лиля Брик, Владимир Маяковский, Алла Пугачева и другие звезды. Талант фотографа высоко ценился современниками, портрет от Плотникова означал принадлежность миру избранных. Имя легенды фотографии упоминается и в стихах Андрея Вознесенского, который называет Плотникова "фото-Графом".

Начало трансляции - 14:00.

Трансляция завершена.