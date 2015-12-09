На юго-западе столицы возведут 28 православных храмов

Фото: m24.ru/Роман Васильев

На юго-западе Москвы планируется построить 28 православных храмов. Строительство ведется в рамках "Программы 200", сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

По словам депутата Владимира Ресина, который является куратором этой программы, в настоящее время активно строятся шесть храмов на юго-западе города. Одна из церквей в Южном Бутове почти готова ко вводу в эксплуатацию. Работы по возведению собора в этом же районе также близки к завершению.

"Жители Южного Бутово очень заинтересованы в строительстве храмов и церквей в этом районе. Таким образом мы восполняем свое духовное наследие, которое утратили в прошлом", – заключил настоятель одного из храмов протоиерей Владимир.

Напомним, с 2010 года в столице действует программа строительства "200 храмов". Ее цель – обеспечить густонаселенные районы столицы храмами в шаговой доступности.

Программа реализуется за счет пожертвований от частных лиц и компаний. Для сбора средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В апреле 2015 года Сергей Собянин поддержал идею о переименовании программы "200 храмов". С инициативой о переименовании программы к мэру обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Число храмовых комплексов, которые предполагается построить, увеличивается в полтора раза. Название нашей программы "200 храмов" становится очень условным. Может быть, предложить москвичам подумать о том, как могла бы могла называться наша программа без цифр", – сказал он.

Стоит отметить, что "Программа-200" давно переросла в "Программу-380" за счет строительства объектов культа на территории ТиНАО.

Первый храм "Программы-200" – храм Иоанна Предтечи в Братееве на юге столицы – был освящен патриархом 23 сентября 2012 года. В прошлом году в столице велись работы по возведению 32 храмов, еще 20 планируется открыть в этом году.