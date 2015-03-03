На севере города построили храм в честь семьи последнего императора России

Фото:tsar-nikolay.cerkov.ru

В Москве завершено строительство храма в честь семьи Николая II, сообщил M24.ru депутат Госдумы, советник мэра Москвы Владимир Ресин. В июле 2014 года в храме прошла первая литургия, но строительные работы не прекращались до марта этого года. До завершения строительства богослужения велись во временной часовне.

"Строительство храма была начато три года назад, в марте 2012 года. Сразу же рядом с площадкой открылась и временная часовня, в которой все время стройки регулярно проводили богослужения", - отметил Ресин.

По словам депутата, сейчас в храме установлен временный иконостас. "В весенний период предстоит еще выполнить чистовую отделку фасадов и благоустройство территории, также в ближайшее время на Тутаевском заводе планируется заказать колокола храма", - добавил он.

Ресин отметил, что судьба этого храма была непростой. "Еще в начале строительства здесь протестовали жители. Стройка шла медленными темпами и заняла три года, хотя здание храма небольшое. Но в итоге сейчас храм завершен", - пояснил депутат.

Отметим, что храм рассчитан на 200 прихожан и на Рождество в 2015 году в нем прошла первая служба. "Что же касается протестов, то был найден компромисс: проектная высота храма была уменьшена на три метра - сейчас высота храма 23 метра, а когда в часовне начались регулярные богослужения, многие местные жители стали прихожанами и протестов не осталось", - пояснил Ресин.

В столице построят более 200 новых православных храмов

Ранее Ресин сообщал, что программа по строительству православных храмов продлится 25 лет. По его словам, в связи с присоединением к столице новых территорий, количество храмов увеличилось. "В 2014 году программу расширили – к 200 московским храмам добавилось порядка 150, – сказал депутат. – Таким образом, название проекта "Программа-200" стало неактуальным. Сейчас это программа по строительству в Москве православных храмов".

Напомним, с 2010 года в столице действует программа строительства "200 храмов". Модульные постройки с одним или пятью куполами собираются из стандартных конструкций. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы столицы храмами в шаговой доступности.

Программа реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города, сопредседателями которого являются Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Первый храм "Программы-200" - храм Иоанна Предтечи в Братееве на юге столицы - был освящен патриархом Кириллом 23 сентября 2012 года.

Программу строительства "200 храмов" могут переименовать в "Москву златоглавую". Ранее программу решили расширить на новые территории мегаполиса, теперь в ее рамках планируют возвести 380 церквей. В 2015 году планируется возвести 20 церквей.

Анатолий Федотов