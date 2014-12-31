Владимир Путин подарил щенка московской школьнице

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11-летняя Валерия Фролова из столичного района Хорвино получила подарок от Владимира Путина. Президент России подарил девочке щенка породы Джек-рассел-терьер, сообщает пресс-служба префектуры САО.

Валерия написало письмо президенту с просьбой подарить собаку, поскольку семья девочки пока не может приобрести щенка. Путин откликнулся на это послание.

Изначально девочке хотели подарить лабрадора, но затем выяснилось, что для такой крупной собаки в квартире семьи Фроловых нет условий.

Щенка породы Джек-рассел-терьер с хорошей родословной нашли в одном из питомников Подмосковья.

Кроме щенка девочке подарили его "приданое" - миски, клетку, пеленки, игрушки и корм на первое время.