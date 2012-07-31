"Мосфильм" не будет платить налог на сверхприбыль до 2013 года

ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин повторно разрешил не платить налог на сверхприбыль ФГУП "Киноконцерн Мосфильм", пишет газета "Известия". Дополнительные средства "Мосфильм" намерен направить на модернизацию материально-технической базы и закупку оборудования.

Впервые глава одного из крупнейших киноконцернов в мире Карен Шахназаров обратился к Владимиру Путину с просьбой не платить налоги в полном объеме в 2011 году. На эти средства "Мосфильм" закупил оборудование, провел мероприятия в софиальной сфере, обновил звукозаписывающие студии, выплатил гонорары создателям советских фильмов. На освободившиеся средства в 2012 году планируется модернизировать станции цветокоррекции и реставрации видеоматериалов, приобрести операторский комплекс и оборудование для своих студий.



Налог на сверхприбыль – это часть чистой прибыли, которая остается у компании после уплаты всех налогов, и его должны выплачивать все государственные предприятия. По словам представителя департамента кинематографии, отчисления киноконцерна затормозят модернизацию оборудования, повлияют на его кинопроизводство и сократят расходы на социальную поддержку бывших сотрудников, внесших большой вклад в развитие "Мосфильма".