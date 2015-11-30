Путин связал атаку на российский Су-24 с поставками нефти ИГИЛ в Турцию

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24 для обеспечения безопасности путей поставок нефти из "Исламского государства" (организация признана террористической и запрещена в России), заявил Владимир Путин в Париже.

"У нас есть все основания полагать, что решение о том, чтобы сбить наш самолет, было продиктовано желанием обеспечить безопасность этих путей доставки нефти на территорию Турции, как раз к портам, откуда они отгружаются в танкеры", - цитирует президента России "Интерфакс".

По словам Путина, Москва получила "дополнительные данные, подтверждающие, к сожалению, что из мест добычи нефти, которые контролируются ИГИЛ и другими террористическими организациями, эта нефть в огромных количествах, в промышленном масштабе поступает на территорию Турции".

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов уйти в отставку, если подтвердятся утверждения о закупках Турцией нефти у ИГ, передает ТАСС.

"Мы не настолько бесчестны, чтобы покупать нефть у террористов. Если будет доказано, что мы это делали, я покину свое кресло. Если есть какие-либо доказательства, пусть их предъявят, посмотрим", - сказал он.

Напомним, российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем, якобы за нарушение сирийско-турецкой границы. При этом никаких попыток связаться с российским экипажем со стороны турецкого самолета зафиксировано не было. Однако Эрдоган заявил, что российский самолет пересек сирийско-турецкую границу и был сбит после десятого предупреждения.

Самолет упал с высоты 6 тысяч метров на сирийской территории в четырех километрах от границы. Один пилот погиб, а второго спас спецназ сирийской армии. Он находится на российской военной базе в Латакии.

Президент России Владимир Путин заявил, что трагедия будет иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений.