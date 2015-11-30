Путин подписал закон о лишении должников водительских прав

Фото: m24.ru

Владимир Путин подписал закон, по которому должников будут лишать водительских прав, сообщается на портале официального опубликования правовых актов.

Под действие попадают водители, не выплатившие штрафы или назначенную судом компенсацию на сумму свыше 10 тысяч рублей. Под санкции могут попасть неплательщики алиментов, те, кто не возмещает причиненный преступлением вред, а также те, кто не оплачивает штрафы за нарушение ПДД.

Приставы будут выносить постановления как по собственной инициативе, так и по заявлению взыскателя, однако долг должен быть подтвержден судебным актом или исполнительным документом. Извещать должника будут в общем порядке: повесткой, телефонограммой или телеграммой.

Если водитель вернет долг, права отдадут на следующий день, но в случае, если должник продолжит ездить за рулем, ему грозят обязательные работы до 50 часов либо лишение прав на срок до года.

Действие закона не распространяется на инвалидов и содержащих их граждан, а также тех, для кого автомобиль – "основной законный источник средств к существованию" или единственное средство для обеспечения жизнедеятельности с учетом ограниченной транспортной доступности постоянного места проживания.

Закон вступит в силу 15 января 2016 года.