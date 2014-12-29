Cтраховку по банковским вкладам увеличили вдвое

Владимир Путин подписал закон о повышении страховых выплат по вкладам

Владимир Путин подписал закон об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам граждан. Сумма возмещения увеличилась в два раза, теперь она составляет 1,4 миллиона рублей. Текст законопроекта размещен на официальном сайте главы государства.

Таким образом, в случае банкротства банка россияне смогут получить страховку в размере 1,4 миллиона рублей, или же выплату, соответствующую размеру вклада.

Ранее депутаты Госдумы одобрили докапитализацию российских банков на триллион рублей через Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Все банки, которые на 1 января 2015 года имеют сформированный капитал, имеют право обратиться в Агентство по страхованию вкладов для того, чтобы докапитализироваться за счет средств агентства. При этом докапитализация происходит не в денежной форме, а в форме облигаций федерального займа. Она не должна превышать размер собственных средств банка", - пояснила Бурыкина.

Напомним, если у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, то деньги будет возвращать Агентство по страхованию вкладов. Теперь клиент разорившегося банка сможет получить до 1,4 миллиона рублей по страховке. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Сообщение обо всех этапах выплаты компенсаций публикуется и на сайте АСВ, а каждому вкладчику направляется письменное уведомление. В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.

Отметим, что на днях возникла серьезная угроза банкротства банка "Траст". Кредитной организации назначили санацию. Процедура похожа на банкротство, но сводится к тому, что сам банк остается на плаву, пока его спасают вливанием денег инвесторы.