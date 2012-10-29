Оперный тенор Зураб Соткилава отмечен почетной грамотой президента

Зураб Соткилава. Фото: ИТАР-ТАСС

Певец Зураб Соткилава был награжден почетной грамотой президента "за большие заслуги в развитии музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность". Об этом говорится в распоряжение Владимира Путина "О поощрении".

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Народный артист СССР Зураб Соткилава родился в Сухуми 12 марта 1937 года. С детства будущий тенор увлекался футболом. В 19 лет даже стал капитаном сборной Грузии. Но в 1958 году спортивную карьеру пришлось завершить из-за тяжелой травмы. Тогда Соткилава решил посвятить себя музыке.

В 1965 году окончил Тбилисскую консерваторию. Был солистом грузинского театра оперы и балета. В 1974 году был приглашен в основную труппу Большого театра в Москве.

Соткилава также награжден орденом "За заслуги перед отечеством" IV (2001 г.) и III (2007 г.) степеней. Является обладателем национальной премии "Овация" за 2007 год в номинации "Классическая музыка".

В этом году певец отметил 75-летие.