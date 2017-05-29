Макрон обсудил с Путиным борьбу с террористами

Фото: ТАСС/Zuma

В Версале завершилась пресс-конференция по итогам переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, в ходе которой французский лидер сообщил, что без диалога с Россией работать по важнейшим вопросам нельзя. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидер Франции отметил, что для страны остается приоритетом борьба с террористическими группировками ДАИШ. Кроме того, Макрон подчеркнул, что хотел бы развивать партнерство с Россией в этом направлении.

В понедельник, 29 мая, состоялась первая встреча избранного президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Путина.