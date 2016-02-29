Бесплатную приватизацию жилья продлили до 1 марта 2017 года

Фото: ТАСС/Сергей Смольский
Возможность бесплатно приватизировать жилье останется у россиян до 1 марта 2017 года. Закон о продлении сроков подписал Владимир Путин, сообщает официальный портал президента.
Депутаты Госдумы приняли закон на прошлой неделе, после чего он был одобрен Советом Федерации.
По мнению чиновников, необходимость увеличения сроков связана с тем, что значительная часть граждан, ожидающая расселения из ветхого жилья, не сможет воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию.
Согласно действующему Жилищному кодексу, бесплатная приватизация в России должна была завершиться 1 марта этого года.
Отметим, что за прошлый год москвичи подали более 70 тысяч подобных заявлений. По данным на конец года, в столице приватизировано более 85 процентов жилищного фонда Москвы, то есть 2,7 миллиона жилых помещений. Порядка 400 тысяч квартир занято гражданами на условиях договоров социального найма. Они также могут быть приватизированы.
