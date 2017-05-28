Макрон рассказал об отношении к Трампу и Путину

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уважает Владимира Путина и сможет наладить теплые отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом новый лидер республики рассказал в интервью французскому изданию Journal Du Dimanche.

По словам Макрона, Трамп открытый человек, который любит прямой контакт и способен менять свое мнение.

Также лидер Франции отметил, что уважает Россию и ждет Владимира Путина с визитом в рамках 300-летних дипломатических отношений между странами. Макрон надеется на требовательный диалог с президентом РФ, в ходе которого будут затронуты все важные проблемы.

Французский президент добавил, что США, Россия и Турция придерживаются политики силы. Однако, по признанию Макрона, он не верит в дипломатию публичной перебранки, а верит в двусторонние диалоги.