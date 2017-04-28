Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля 2017, 15:15

Политика

Владимир Путин вручил выдающимся россиянам золотые медали "Героя труда"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Церемония вручения медалей "Герой Труда Российской Федерации" состоялась в Кремле. Пять человек получили из рук президента России Владимира Путина золотые звезды "Героя труда РФ". В мероприятии также принял участие Сергей Собянин.

Высших наград удостоились худрук театра "Современник" Галина Волчек, экс-глава Татарстана Минтимер Шаймиев, слесарь-монтажник "Севмаша" Алексей Иванов, главврач краснодарской больницы Владимир Порханов и лесничий из Якутии Варвара Устинова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В приветственном слове глава государства отметил, что все, кто получил награды, добились в своем деле выдающихся результатов, а также открыли новые горизонты в профессии и заслужили призвание всего общества.

Награждая Минтимера Шаймиева, президент сказал, что его имя прочно связано развитием и укреплением российской государственности. Также, отметил Путин, его вклад в развитие Татарстана – одного из самых успешных и динамичных регионов нашей страны, а также в сохранении культурного наследия России.

По словам президента, слесарь-монтажник Алексей Иванов является примером того, как принципиально важны в любом деле ответственность, мастерство, творческая смелость и "как труд одного человека влияет на обороноспособность огромного государства".

Отмечая заслуги лесничего Варвары Устиновой, президент сказал, что благодаря ее ежедневному труду и заботе процветает почти 3 тысячи гектаров территории.

Вручая награду главврачу краснодарской больницы Владимиру Порханову, Путин заявил о множестве спасенных им жизней и отметил многочисленные таланты медика. Также президент отметил педагогический талант режиссера и худрука "Современника" Галины Волчек, стаж которой в искусстве превышает 60 лет.

Звания "Герой труда" удостаиваются российские граждане за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности.
Владимир Путин награды Герой труда власть

Главное

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика