Владимир Путин вручил выдающимся россиянам золотые медали "Героя труда"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Церемония вручения медалей "Герой Труда Российской Федерации" состоялась в Кремле. Пять человек получили из рук президента России Владимира Путина золотые звезды "Героя труда РФ". В мероприятии также принял участие Сергей Собянин.

Высших наград удостоились худрук театра "Современник" Галина Волчек, экс-глава Татарстана Минтимер Шаймиев, слесарь-монтажник "Севмаша" Алексей Иванов, главврач краснодарской больницы Владимир Порханов и лесничий из Якутии Варвара Устинова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В приветственном слове глава государства отметил, что все, кто получил награды, добились в своем деле выдающихся результатов, а также открыли новые горизонты в профессии и заслужили призвание всего общества.

Награждая Минтимера Шаймиева, президент сказал, что его имя прочно связано развитием и укреплением российской государственности. Также, отметил Путин, его вклад в развитие Татарстана – одного из самых успешных и динамичных регионов нашей страны, а также в сохранении культурного наследия России.

По словам президента, слесарь-монтажник Алексей Иванов является примером того, как принципиально важны в любом деле ответственность, мастерство, творческая смелость и "как труд одного человека влияет на обороноспособность огромного государства".

Отмечая заслуги лесничего Варвары Устиновой, президент сказал, что благодаря ее ежедневному труду и заботе процветает почти 3 тысячи гектаров территории.

Вручая награду главврачу краснодарской больницы Владимиру Порханову, Путин заявил о множестве спасенных им жизней и отметил многочисленные таланты медика. Также президент отметил педагогический талант режиссера и худрука "Современника" Галины Волчек, стаж которой в искусстве превышает 60 лет.

Звания "Герой труда" удостаиваются российские граждане за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности.

