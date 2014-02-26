Опубликован обновленный текст Конституции России

Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Путин подписал указ о публикации обновленного текста Конституции России в связи с созданием объединенного Верховного суда. Ее текст размещен на официальном портале правовой информации.

Из основного документа страны исключены упоминания о Высшем арбитражном суде, а его полномочия закреплены за Верховным судом.

Напомним, в июне 2013 года президент России Владимир Путин предложил объединить Верховный суд Российской Федерации и Высший Арбитражный суд.

Такая реформа, вносящая поправки в Конституцию России, проходит для обеспечения единого подхода к разрешению споров физических и юридических лиц, а также споров с государственной властью и органами местного самоуправления.