Путин подписал поправки, расширяющие антипиратский закон

Фото: ТАСС

Владимир Путин подписал поправки, расширяющие действие антипиратского закона на музыку, тексты и программное обеспечение, сообщается на сайте президента.

Документ вступает в силу 1 мая 2015 года. Начиная с этого момента, правообладатели смогут в досудебном порядке добиваться блокировки подозреваемых в пиратстве ресурсов по всем видам контента, кроме фотографий.

В частности, может быть ограничен доступ к порталам, через которые распространяются музыкальные и литературные произведения, прямые телевизионные трансляции, включая трансляции спортивных соревнований, а также компьютерный софт.

Кроме того, согласно закону, вводится "вечный" реестр для ресурсов, неоднократно уличенных в нарушении авторских прав. Эта мера будет применяться в том случае, если правообладатель дважды выиграет судебный процесс против одного и того же ресурса.

Напомним, антипиратский закон вступил в силу 1 августа 2013 года. С этого времени правообладатель может обратиться в Мосгорсуд и потребовать ограничить доступ к интернет-ресурсу, на котором размещен нелегальный контент. Первый сайт, содержащий такой контент, был заблокирован 21 августа.

Закон в первую очередь ориентирован на то, чтобы пресечь каналы распространения нелегального контента, объяснил M24.ru главный аналитик и координатор Центра безопасного интернета в России Урван Парфентьев.

"Закон направлен на то, чтобы обычным пользователям стало почти не возможно найти в интернете пиратский контент, то есть снять проблему на начальной стадии, вместо того чтобы гоняться за каждым пользователем", - добавил Парфентьев. По его словам, преследовать каждого пользователя, которых в России уже около 60 миллионов, – задача крайне сложная и почти невыполнимая.

Аналитик также разъяснил, что пожизненная блокировка, которой будут наказываться владельцы сайтов за неоднократное нарушение антипиратского закона, может применяться и к крупным социальным сетям, таким как "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Правда, все помнят историю с torrents.ru, который буквально через несколько часов после закрытия заработал, как rutracker.org", - упомянул собеседник M24.ru.

Пафентьев предположил, что после вступления в силу поправок в антипиратский закон многие владельцы сайтов будут регистрировать порталы за пределами РФ, что уже имеет место. "Война за копирайт закончится поражением правообладателей, то есть будет бесплатная легальная продукция. Так как на сегодняшний день больше половины пользователей не готовы платить за контент, пока есть бесплатная альтернатива", - разъяснил аналитик.