Владимир Путин назначил нового руководителя антикоррупционного главка МВД

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Владимир Путин своим указом назначил нового руководителя ГУЭБиПК МВД, им стал Андрей Курносенко (ранее он был начальником полиции Башкортостана), документ размещен на официальном портале правовых актов.

Этим же указом назначены новые главы УВД по Курганской и Костромской областям, а также замминистра внутренних дел (им стал Дмитрий Миронов, ранее возглавлявший антикоррупционное управление полиции).

Кроме того, новый руководитель появился у столичного управления Следственного комитета – это генерал-майор юстиции Александр Дрыманов, он занимал пост и.о. главы управления с февраля 2015 года. До этого на этой должности работал Вадим Яковенко, однако его перевели на место заместителя руководителя Федеральной миграционной службы.

Ранее Владимир Путин своим указом освободил от должности нескольких офицеров МВД. Так, были уволены со службы министр внутренних дел по республике Северная Осетия – Алания Артур Ахметханов, глава УВД по Владимирской области Сергей Губарев, замглавы МВД Виктор Кирьянов (бывший глава ГИБДД), а также официальный представитель МВД, глава пресс-службы ведомства Елена Алексеева.

Последняя, кстати, вызвала неоднозначную реакцию интернет-пользователей после публикации в соцcети фотографий убитого "красногорского стрелка".