Путин назвал спектакли Григоровича национальным достоянием страны

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды хореографу Юрию Григоровичу, президенту Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирине Антоновой и дирижеру Геннадию Рождественскому. Об этом сообщает РИА "Новости".

Владимир Путин назвал спектакли Григоровича национальным достоянием. По его словам, постановки хореографа всегда были яркими, самобытными и воплощали его многогранный талант и труд.

"С именем выдающегося хореографа Юрия Николаевича Григоровича связана поистине планетарная слава нашего балета", – сказал Путин.

Глава государства также отметил заслуги дирижера Геннадия Рождественского, назвав его "блистательным дирижером, музыкантом и педагогом".

"В его репертуаре сотни произведений композиторов разных эпох и стилей, работа с ведущими оркестрами, маэстро по праву называют гордостью мирового исполнительского искусства", – подчеркнул президент.

Кроме того, Путин сказал, что плодотворная деятельность и преданность музейному делу Ирины Антоновой "вызывают безграничное уважение". "Вся ваша жизнь – это утверждение великой значимости культуры", – сказал президент.