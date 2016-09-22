Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября 2016, 21:23

Политика

Путин назначил Нарышкина главой Службы внешней разведки

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Владимир Путин назначил Сергея Нарышкина главой Службы внешней разведки. Соответствующий указ размещен на официальном сайте Кремля.

Путин надеется, что проголосовавшие на недавних выборах за Нарышкина избиратели с пониманием отнесутся к тому, что ему предстоит сдать свой мандат.

Нынешний директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков присутствовал на встрече президента с председателем Госдумы. Президент высоко оценил результаты его службы и поблагодарил за эффективную и профессиональную работу. В ближайшее время Михаила Фрадкова выдвинут в председатели совета директоров РЖД.

Сергей Нарышкин родился 27 октября 1954 года в Ленинграде.

В 1978 году окончил Ленинградский механический институт по специальности "инженер-радиомеханик". Второе высшее образование по специальности "экономист" получил в Петербургском международном институте менеджмента.

В 1982 году был назначен помощником проректора Ленинградского политехнического института. В качестве эксперта Государственного комитета по науке и технике работал в аппарате экономического советника посольства СССР в Бельгии.

С 1992 года возглавлял один из отделов комитета по экономике и финансам смольнинской администрации.

В 1995 году перешел на работу в петербургский Промстройбанк на должность начальника отдела внешних инвестиций.

С января 1997 года работал в правительстве Ленинградской области, в качестве начальника Департамента инвестиций.

В 1998 году назначен главой комитета по внешнеэкономическим и международным связям правительства Ленинградской области.

В 2004 году назначен заместителем начальника Экономического управления президента, а с марта 2004 года назначен заместителем руководителя аппарата правительства России.

С 13 сентября 2004 года — руководитель аппарата правительства — министр России.

С мая 2008 года — руководитель администрации президента России.

С 21 декабря 2011 года — Председатель Госдумы.

Владеет английским и французским языками. Женат, двое детей.

Сайты по теме


Владимир Путин законы Сергей Нарышкин

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика