Путин назначил Нарышкина главой Службы внешней разведки

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Владимир Путин назначил Сергея Нарышкина главой Службы внешней разведки. Соответствующий указ размещен на официальном сайте Кремля.

Путин надеется, что проголосовавшие на недавних выборах за Нарышкина избиратели с пониманием отнесутся к тому, что ему предстоит сдать свой мандат.

Нынешний директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков присутствовал на встрече президента с председателем Госдумы. Президент высоко оценил результаты его службы и поблагодарил за эффективную и профессиональную работу. В ближайшее время Михаила Фрадкова выдвинут в председатели совета директоров РЖД.