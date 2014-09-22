Новым персонажем "Спокойной ночи, малыши" стал тигр

Новым героем "Спокойной ночи, малыши" станет тигренок

В Москве понедельник, 22 сентября, презентовали нового персонажа детской программы "Спокойной ночи, малыши". Другом Хрюши, Степаши и Каркуши станет 3D-тигр, сообщает телеканал "Москва 24".

Живым прототипом героя выступил амурский тигренок Мур, которого на презентации показали журналистам. Идею создания персонажа авторам передачи подсказал Владимир Путин: по словам Александра Митрошенкова, председателя совета директоров компании, создающей "Спокойной ночи, малыши", внимание его коллег обратилось к амурским тиграм, когда президент выпустил на волю нескольких представителей этого редкого вида.

В программе тигренок будет компьютерным, но это не помешает ему здороваться за руку с кукольными друзьями. "Спокойной ночи, малыши", таким образом, станет уникальным телевизионным проектом, в котором анимация, куклы и реальный ведущий будут регулярно встречаться в одном кадре. Увидеть тигренка на экране зрители смогут уже в конце октября.

"Спокойной ночи, малыши!" впервые вышли в эфир 50 лет назад

Напомним, что в ноябре прошлого года программе "Спокойной ночи, малыши" исполнилось 50 лет. Получить приглашение поработать в этой передаче до сих пор считается почетным для любого профессионала телевидения.

Нынешние герои "Спокойной ночи, малыши" - Хрюша, Степаша, Филя и Каркуша появились в ней в 1970-х годах. До этого все выпуски выходили в виде картинок с закадровым текстом. В разное время программу вели Валентина Леонтьева, Татьяна Веденеева, Ангелина Вовк, Татьяна Судец. Сейчас спокойной ночи маленьким телезрителям желают Оксана Федорова, Анна Михалкова и Дмитрий Маликов.