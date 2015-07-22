Лимит на легионеров в российском футболе предлагают ужесточить

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Министр спорта России Виталий Мутко предложил ужесточить действующий в российском футболе лимит на легионеров. Этот вопрос он планирует обсудить в ходе встречи с Владимиром Путиным, сообщает "Чемпионат".

О том, какое именно ужесточение грозит лимиту на легионеров – не сообщается, однако следующий шаг явно приведет к тому, что в клубах Российской футбольной премьер-лиги иностранцев будет меньше, чем россиян.

Напомним, в сезоне 2014/15 в российском первенстве действовал лимит "7+4", согласно которому в составе команды на поле одновременно могут находиться не более семи зарубежных футболистов.

Однако на исполкоме РФС было принято решение, что в сезоне-2015/16 будет действовать лимит "10+15", по которому в заявке команды на сезон может значиться не более 10 легионеров, но количество иностранных игроков, одновременно находящихся на поле, не будет ограничено.

Тогда на такое нововведение негативно отреагировал Мутко, который утверждал, что подобный формат идет вразрез с интересами сборной.

В итоге интересы клубов принесли в жертву нуждам сборной. Исполком РФС изменил свое первоначальное решение и утвердил лимит "6+5". Таким образом, дальнейшее ужесточение лимита приведет к тому, что российские игроки окажутся на поле в заведомом большинстве.