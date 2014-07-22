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22 июля 2014, 13:03

В России создадут государственную информационную систему ЖКХ

Владимир Путин законопроекты ЖКХ законы информационная система

Фото: ИТАР-ТАСС

В России создадут государственную информационную система ЖКХ, доступ к которой будут иметь все граждане. Соответствующий закон "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, информационная система ЖКХ должна заработать не позднее 1 февраля 2016 года. В системе будет содержаться вся информация, связанная с коммунальными услугами: платежи пользователей, расходы на капитальный ремонт, отчеты управляющих компаний, сведения о ресурсоснабжающих организациях, а также техническое описание каждого жилого дома.

Получить доступ к системе сможет любой. Для этого надо будет создать свой личный кабинет. В нем граждан смогут отслеживать свои платежи и тарифы на коммунальные услуги. Кроме того, с помощью системы можно будет проводить собрания жильцов в форме заочного голосования.

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Помимо этого, закон обяжет управляющие компании оперативно размещать информацию в базе. Также поставщиками данных будут органы госвласти, местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Напомним, жители столицы уже имеют возможность получить информацию о начислениях за услуги ЖКХ с помощью бесплатного приложения "ЖКЖ Москвы".

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