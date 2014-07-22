Путин подписал закон о возврате зимнего времени

С 26 октября Россия будет жить по зимнему времени

Владимир Путин подписал закон о возвращении к зимнему времени. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом, этой осенью россияне снова переведут стрелки часов на час назад, в зимнее время. После этого время "зафиксируется", больше никаких переводов не будет.

Законопроект о переходе России с постоянного летнего на постоянное зимнее время был внесен в Госдуму 20 января. Согласно документу, в Москве предлагается установить время, соответствующее третьему часовому поясу в национальной шкале времени России UTC (SU) +3.





Это означает, что вместо 9 часовых зон, которые были установлены в 2011 году, возникнет 11. 26 октября в 2.00 в большинстве регионов России часы будут переведены на час назад. Таким образом, в стране будет позднее светать и позднее темнеть.

Зимнее и летнее время было отменено летом 2011 года по инициативе Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента. Соответствующее предложение поддержали 73 процента россиян. В результате российское время на два часа опережает астрономическое.

Примечательно, что Камчатка, Магадан и Сахалин на 1 час приблизились к Москве в апреле 2010 года - разница со столицей стала не 9, а 8 часов. На Дальнем Востоке это вызвало ряд акций протеста, так как темнеть зимой стало уже в 4 часа вечера.