Маккейн оскорбительно отозвался о Лаврове и Путине

Фото: Zuma/ТАСС/Rok Rakun

Американский сенатор Джон Маккейн прокомментировал недавнюю встречу президента США Дональда Трампа и главы российского МИД Сергея Лаврова, заявив, что министру иностранных дел России "нечего делать в Овальном кабинете". Об этом он заявил на передаче телеканала Fox News.

Маккейн назвал Сергея Лаврова "марионеткой бандита и убийцы" и "пропагандистом и приспешником" Владимира Путина. Сам глава РФ, по словам сенатора, применял высокоточное оружие для ударов по больницам Алеппо.

Джон Маккейн уже неоднократно обвинял Россию в ударах по мирной инфраструктуре в Сирии. Минобороны РФ опровергало эти заявления.

Сенатор также продвигает идею ввода новых санкций против Москвы из-за ее "вмешательства" в выборы в США. Доказательств причастности российской стороны ко взлому серверов Демократической партии США не представили.