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21 декабря 2016, 21:32

Политика

Путин объяснил отсутствие охраны российского посла Андрея Карлова

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Владимир Путин объяснил отсутствие охраны у российского посла в Турции Андрея Карлова, которого убили 19 декабря в Анкаре, сообщает ТАСС.

По словам президента, есть правило, согласно которому вооруженная охрана посольства работает только на территории самого посольства, и за ограду с оружием выходить не имеет права.

Тем не менее, глава государства согласился, что в некоторых странах можно было бы договориться о более высоком уровне охраны послов.

Нападение на посла России в Турции Андрея Карлова было совершено в Анкаре 19 декабря на открытии российской фотовыставки "Россия глазами турок".

Вооруженный мужчина выстрелил в спину Карлова, когда тот заканчивал речь. От полученных ран дипломат скончался.

МВД Турции выяснило, что в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он объяснил свои действия недовольством политикой России в Сирии. Нападавший был уничтожен. Ответственность за убийство посла взяла на себя коалиция "Джейш аль-Фатх".

Владимир Путин назвал подлым убийство Карлова, отметив, что это провокация, которая направлена на срыв добрых отношений России и Турции, а также урегулирования военного конфликта в Сирии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва квалифицирует случившееся как террористический акт. Совет Безопасности ООН также признал терактом убийство в Анкаре российского посла.

20 декабря Российская оперативно-следственная группа прибыла в Анкару для расследования убийства Андрея Карлова.

Сюжет: Убийство российского посла в Турции
Владимир Путин охрана власть Андрей Карпов

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