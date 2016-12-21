Путин объяснил отсутствие охраны российского посла Андрея Карлова

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Владимир Путин объяснил отсутствие охраны у российского посла в Турции Андрея Карлова, которого убили 19 декабря в Анкаре, сообщает ТАСС.
По словам президента, есть правило, согласно которому вооруженная охрана посольства работает только на территории самого посольства, и за ограду с оружием выходить не имеет права.
Тем не менее, глава государства согласился, что в некоторых странах можно было бы договориться о более высоком уровне охраны послов.
Вооруженный мужчина выстрелил в спину Карлова, когда тот заканчивал речь. От полученных ран дипломат скончался.
МВД Турции выяснило, что в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он объяснил свои действия недовольством политикой России в Сирии. Нападавший был уничтожен. Ответственность за убийство посла взяла на себя коалиция "Джейш аль-Фатх".
Владимир Путин назвал подлым убийство Карлова, отметив, что это провокация, которая направлена на срыв добрых отношений России и Турции, а также урегулирования военного конфликта в Сирии.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва квалифицирует случившееся как террористический акт. Совет Безопасности ООН также признал терактом убийство в Анкаре российского посла.
20 декабря Российская оперативно-следственная группа прибыла в Анкару для расследования убийства Андрея Карлова.