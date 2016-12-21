Путин объяснил отсутствие охраны российского посла Андрея Карлова

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Владимир Путин объяснил отсутствие охраны у российского посла в Турции Андрея Карлова, которого убили 19 декабря в Анкаре, сообщает ТАСС.

По словам президента, есть правило, согласно которому вооруженная охрана посольства работает только на территории самого посольства, и за ограду с оружием выходить не имеет права.

Тем не менее, глава государства согласился, что в некоторых странах можно было бы договориться о более высоком уровне охраны послов.