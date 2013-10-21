Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября 2013, 16:11

Политика

Валентин Юдашкин удостоен ордена "За заслуги перед отечеством"

Валентин Юдашкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Путин наградил известного российского модельера Валентина Юдашкина орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени.

Модельер удостоен ордена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Указ о награждении Юдашкина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ссылки по теме


Напомним, 14 октября Юдашкин отметил 50-летний юбилей. В поздравительной телеграмме президент России назвал художника-модельера "человеком яркого самобытного таланта", а также отметил общественную деятельность Юдашкина и его активное участие в благотворительности.

Ранее, 3 октября, посол Франции в России Жан де Глиниасти вручил кутюрье знак кавалера ордена Почетного легиона - высший французский знак отличия.

Сайты по теме


Владимир Путин юбилей Валентин Юдашкин орден

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика