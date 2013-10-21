Валентин Юдашкин удостоен ордена "За заслуги перед отечеством"

Валентин Юдашкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Путин наградил известного российского модельера Валентина Юдашкина орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени.

Модельер удостоен ордена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Указ о награждении Юдашкина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, 14 октября Юдашкин отметил 50-летний юбилей. В поздравительной телеграмме президент России назвал художника-модельера "человеком яркого самобытного таланта", а также отметил общественную деятельность Юдашкина и его активное участие в благотворительности.

Ранее, 3 октября, посол Франции в России Жан де Глиниасти вручил кутюрье знак кавалера ордена Почетного легиона - высший французский знак отличия.