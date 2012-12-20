Против Юрия Лужкова возбуждено несколько уголовных дел - Путин

Фото: ИТАР-ТАСС

В отношении бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова возбуждено несколько уголовных дел. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после пресс-конференции.

Вместе с тем пока Лужкова к ответственности не привлекают. "Рано еще", - цитирует главу государства РИА Новости.

Напомним, на данный момент известно, что Лужков, а также его супруга Елена Батурина проходят свидетелями по делу о хищениях средств у Банка Москвы.

По версии следствия, бывшие руководители банка Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин похитили деньги, которые впоследствии оказались на счетах компании ИНТЕКО, возглавляемой тогда Батуриной.

Следствие вменяет Бородину и Акулинину несколько эпизодов хищений. Речь идет о 12,5 миллионах рублей. В октябре стало известно о том, что следствие наложило арест на имущество экс-руководителей банка, в частности, на зарубежных счетах Бородина было заморожено более 400 миллионов долларов.