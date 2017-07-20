Путин и Трамп беседовали об усыновлении детей из РФ на G20 – Песков

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Владимир Путин и Дональд Трамп подняли вопрос об усыновлении детей из России во время ужина на саммите G20. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Могу подтвердить, действительно эта тема затрагивалась. Большего не могу сказать", – подчеркнул Песков. При этом на вопрос о возможной отмене запрета на усыновление детей из России гражданами США Песков ответил, что сейчас речи об этом не идет.

Пресс-секретарь президента также уточнил, что беседа российского и американского лидеров состоялась во время ужина глав прибывших на саммит делегаций, а вовсе не в рамках некой второй, якобы секретной встречи.