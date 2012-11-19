"Эксперт": понедельник, 19 ноября 2012 года

Без резких движений

Верха ощутимо тряхнуло. Сначала — громким делом "Оборонсервиса" и разгоном руководства Минобороны на фоне этого дела. Предъявлено обвинение в мошенничестве бывшему заместителю министра регионального развития и председателю правительства Пермского края Роману Панову. Следствие считает, что при его участии были похищены 93 млн рублей, выделенных на подготовку саммита АТЭС. Следователи готовятся предъявить обвинение главе Дальневосточной дирекции Минрегионразвития России Олегу Букалову. Эта организация была заказчиком на строительстве Дальневосточного университета на острове Русский.

Дело о хищениях при разработке системы ГЛОНАСС пока закончилось только двумя отставками. И — уже по мелочи — Генпрокуратура передала в Следственный комитет материалы проверки Минздравсоцразвития, из которых следует, что в центральном аппарате ведомства украли около 10 млн рублей, предназначенных для рекламной кампании по профилактике ВИЧ.

Все эпизоды имеют частные объяснение. Сердюков и в самом деле поссорился с оборонной промышленностью и лично с главой "Ростехнологий" Сергеем Чемезовым. "Разбор полетов" после саммита АТЭС имеет то объяснение, что чуть больше года остается до сочинской Олимпиады, и Кремль должен показать, что не прощает огрехов в крупнейших государственных проектах.

Неопределенность — это и есть характеристика момента. Вроде бы похоже на крупную антикоррупционную кампанию, а вроде бы и далеко не по всему фронту и безо всяких институциональных решений. Например, так и не ратифицирована статья Конвенции ООН о борьбе с коррупцией, предполагающая криминализацию избыточных расходов должностных лиц. Как-то сошло на нет обсуждение запрета для чиновников владеть активами за рубежом. Однако что-то новое в воздухе определенно чувствуется. Да и не зря же близкие к Кремлю политологи наперебой говорят о "новом Путине" и "новом курсе". И не зря же сам Путин отменил традиционную телебеседу с гражданами и медлит с президентским посланием. В поисках объяснений, на наш взгляд, стоит отвлечься от текущих коррупционных сюжетов и обратиться к контексту более широкому и по временным рамкам, и по содержанию. "Эксперт".

Большая проблема для большой страны

Новая инвестпрограмма РЖД предполагает рост расходов на обновление локомотивного парка и ограничение инвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию железных дорог

В первой декаде ноября правительство одобрило инвестиционную программу Российских железных дорог (РЖД) на 2013 год на 411,4 млрд рублей. Хотя инвестиции уменьшились по сравнению с 2012 годом (428 млрд), в сравнении с вложениями 2010 и 2011 годов (317 млрд и 395 млрд рублей) объемы остаются внушительными. Но главное здесь вовсе не цифры, а перераспределение приоритетов инвестирования.

Значительная часть пирога (84,7 млрд рублей) предназначена производителям локомотивов, закупки которых становятся делом приоритетным. Ежегодно у Трансмашхолдинга и Группы "Синара" будет закупаться более 750 локомотивов — впрочем, и этого недостаточно. Возрастут и закупки подвижного состава для пригородных перевозок (по 274 вагона в год; в последние пять-семь лет, отметим, РЖД соответствующие расходы сокращали до минимума).

Обновление локомотивного парка для РЖД действительно задача номер один. Похоже, эту проблему РЖД понимают как никто другой, поэтому-то из года в год все увеличивают и увеличивают расходы на обновление тягового состава. Не стоит, правда, забывать, что монополия РЖД состоит не только в эксклюзивном обладании несколькими десятками тысяч локомотивов, но и в собственности на пути, по которым эти локомотивы должны передвигаться. Однако в деле строительства новых железных дорог, реконструкции и модернизации старых деятельность РЖД подозрительно низка. Складывается впечатление, что монополия сознательно обходит эту проблему стороной. "Эксперт".

Киловатт раздора

Крупный бизнес больше не хочет платить энергосбытам и энергосетям за всех остальных. Это грозит кратным ростом тарифов на электроэнергию.

Электричество в России продолжает дорожать. В 2012 году стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, по данным Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), превысила 0,12 доллара, или 4 рубля, за кВт∙ч. Правда, эта цифра не совпадает со сведениями Росстата, который считает, что предприятия платят 0,065 доллара за кВт∙ч.

Расхождение данных статистики и реальности связано с тем, что промышленные потребители оплачивают электричество по двуставочному тарифу: то есть платят отдельно за потребленную электроэнергию и отдельно за мощность. Росстат же в своих расчетах последнюю услугу не учитывает. Не учитывает Росстат и потребление электроэнергии энергетиками на свои нужды, и потерю энергии в сетях. В итоге до конечного потребителя доходит энергии меньше, чем выработано, но оплачивает он ее всю. Как результат, Россия опередила в стоимости электричества для промышленных потребителей США и скоро обгонит Европу.

Но и эти расчетные цены условны: стоимость электроэнергии для конечных промышленных потребителей может различаться в несколько раз. В принципе это свойственно многим рынкам, где пытаются развивать конкуренцию, — начиная с США и заканчивая Россией. При этом заметная разница может быть и в одном регионе для разных типов потребителей: населения, малого и среднего бизнеса и крупных промышленных объектов. "Эксперт".

Цены бьют рекорды

Баланс зерновых культур в текущем сезоне сложился не лучшим образом, что вызвало серьезный рост цен на них. Для многих отраслей это несет негативные последствия, зато крестьянам впервые за несколько лет удастся заработать.

Сезонный максимум запасов на зерновом рынке обычно формируется в октябре — урожай к этому времени уже собран, посев озимых только начинается. В этом году оценка текущего зернового ресурса оставляет желать лучшего. Сбор зерновых оказался чуть ниже минимальной планки прогнозов, запасы в интервенционном фонде — минимальные за последние четыре года, как и рыночные запасы зерновых культур. В итоге в момент сезонного максимума зерна в стране оказалось почти на 28% меньше, чем в прошлом году, и даже на 7–8% меньше, чем в засушливом позапрошлом. Особенно тяжелая ситуация с пшеницей. В результате на внутреннем рынке сложились очень высокие цены на зерно, уже сравнявшиеся с мировыми, что привело практически к остановке экспорта. Сегодня цены пробили исторический рублевый максимум 2008 года, и, по прогнозам аналитиков, вполне вероятно, что они будут расти и дальше. Уже сейчас очевидно, что в этом году увеличится импорт продовольственной пшеницы на нужды мукомольной промышленности, да и подорожания хлеба вряд ли удастся избежать. Животноводы тоже считают ситуацию критической для дальнейшего развития отрасли. Тем временем погодные условия пока не дают повода рассчитывать на хороший урожай и в следующем году, хотя полученные сельхозпредприятиями доходы позволяют вложиться в технологии и несколько снизить грядущие риски. В общем, ситуация на рынке напряженная, хотя и не критическая: поводов для оптимизма мало, но и в пессимизм впадать пока рано. "Эксперт".

Вернуть первое место

Соединенные Штаты рассчитывают вновь стать мировым лидером по добыче нефти. Рост обеспечили новые технологии и высокие нефтяные цены.

В ближайшее время США выйдут на первое место в мире по добыче нефти, обогнав Россию и Саудовскую Аравию. Такой вывод содержится в свежем ежегодном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) и Организации стран — импортеров нефти. Как утверждается в обзоре, "примерно к 2020 году США станут крупнейшим мировым производителем нефти. В результате импорт нефти в США продолжит снижаться, и примерно к 2030 году Северная Америка станет ее нетто-экспортером", — считают экономисты агентства.

Эти ожидания соответствуют опубликованному в октябре прогнозу консалтинговой компании IHS CERA, согласно которому в 2012 году добыча нефти в Соединенных Штатах вырастет на 7% — до 10,9 млн баррелей в сутки. Производство нефти в США растет уже четвертый год подряд, причем наивысшими темпами с 1951 года. По оценкам американского министерства энергетики, в 2013 году добыча нефти и прочих жидких углеводородов составит 11,4 млн баррелей в сутки. Это будет рекорд для США и лишь немного недотянет до добычи Саудовской Аравии (по прогнозу, 11,6 млн баррелей в сутки). По оценкам Citibank, к 2020 году добыча нефти в Соединенных Штатах может достигнуть 13–15 млн баррелей в сутки, а это значит, что страна станет "новым Ближним Востоком".

Последний раз США занимали первое место по добыче нефти в 2002 году — после того, как добыча в Саудовской Аравии была значительно снижена после терактов 11 сентября и резкого падения спроса на топливо со стороны авиации. С тех пор Соединенные Штаты, занимавшие первое место значительную часть ХХ века, были отодвинуты на третье место — как Саудовской Аравией, крупнейшим производителем в ОПЕК, так и Россией, в некоторые годы тоже бывшей мировым лидером. "Эксперт".

Попасть в историю

Бюро кредитных историй готовятся работать по западному образцу — собирать всю возможную информацию, например, по платежам за свет, воду или телефон. Только вот дешевле кредиты для добросовестных граждан пока не будут.

Ни один банк не решится выдать ссуду, не проанализировав потенциального заемщика как можно тщательнее. Особенно важно это делать в периоды роста портфеля (сейчас портфели растут на рынках кредитов наличными и кредитных карт): ведь невозможно наращивать его только за счет первоклассных заемщиков. У финансовых институтов есть два выхода: либо взвинчивать ставки по кредитам, либо активно работать с информацией о платежной дисциплине своих клиентов. Однако даже самый крупный банк не в силах собрать данные о прошлом всех своих возможных должников. Зато эта информация есть у бюро кредитных историй (БКИ).

Первые БКИ возникли в России в 2005 году, когда вступил в силу закон "О кредитных историях". Он обязал кредитные учреждения заключать договор хотя бы с одним бюро и предоставлять туда информацию о своих должниках. В обмен банк получал возможность запрашивать в БКИ кредитные отчеты — данные о прошлых и действующих кредитах интересующих его клиентов. Сегодня российские бюро кредитных историй хотят стать такими же мощными, как на Западе: они готовы собирать о потенциальных заемщиках все возможные сведения. "Эксперт".