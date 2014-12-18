Власти Москвы делают правильные шаги по реформированию медицины - Путин

Владимир Путин дал оценку реформе здравоохранения в Москве

Объединение больниц и сокращение коечного фонда - это правильные меры столичных властей по реформированию системы здравоохранения. Об этом рассказал президент в ходе Большой пресс-конференции Владимира Путина, сообщает корреспондент M24.ru.

"Власти Москвы действовали в рамках своей компетенции. Они подсчитали, что коечный фонд перераздут на 30 процентов, и с этим надо что-то делать. Это неэффективные расходы, и правительство Москвы решило их оптимизировать", - подчеркнул Путин.

По мнению Путина, деньги, которые удастся выручить властям от сокращения коек в больницах, нужно пустить на качественную подготовку медицинского персонала.

"То, что сделано московскими властями - это правильные шаги. Они начали диалог с горожанами, подготовили компенсации и выплаты медикам, которые могут быть сокращены, готовят программу по переподготовке специалистов", - заявил глава государства.

Как развивается столичное здравоохранение

Президент призвал ориентироваться на тех, кто пользуется услугами здравоохранения и прислушиваться к их мнению.

Напомним, что в рамках реформы в столице проводится технологическое переоснащение московских медучреждений и укрупнение клиник. Благодаря нововведениям планируют освободить 30 процентов больничных коек. Этому будет способствовать ускорение диагностики и лечения пациентов.

Укрупнение клиник означает, что неэффективные больницы будут объединять, создавая современные медицинские центры, располагающие всеми необходимыми отделениями.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что медицинские работники, сокращенные в рамках реформы системы столичного здравоохранения, получат компенсации в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Единовременные денежные выплаты получат все сотрудники системы здравоохранения столицы, уволенные в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2015 года в связи с сокращением штата работников.

Самой длинной из предыдущих была пресс-конференция в 2008 году, тогда она продлилась почти пять часов. Путин дал ответ на сто с лишним вопросов.

Последний раз президент выступал перед публикой 4 декабря, когда он оглашал послание Федеральному Собранию. Кроме того, президент ежегодно проводит бюджетные послания и "прямые линии".

При этом в октябре 2014 года Путин отменил ежегодные бюджетные послания, которые пересекались с основным выступлением перед Федеральным собранием.