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Политика

18 декабря 2014, 12:40

ЦБ и правительство принимают адекватные меры для поддержки курса рубля - Путин

Владимир Путин правительство РФ пресс-конференции власть Центробанк России

Путин положительно оценил меры ЦБ и кабмина по борьбе с обвалом рубля

Правительство и Центробанк России принимают адекватные меры для поддержания курса рубля. Об этом в ходе Большой пресс-конференции рассказал президент России Владимир Путин, передает корреспондент M24.ru.

"Правительство и Центробанк действуют адекватно, хотя к ним есть вопросы по своевременности принятых мер", - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что несмотря на сложившуюся кризисную ситуацию, государство продолжит исполнять свои обязательства перед всеми категориями населения. "Мы собираемся использовать меры, которые мы использовали и достаточно успешно в 2008 году. Нужно сосредоточить внимание на помощи тем людям, которые в этом нуждаются", - отметил Путин.

По словам главы государства, прогнозировать, когда российская экономика начнет интенсивно расти, довольно сложно. "Если ситуация будет неблагоприятно изменяться, нам придется вносить коррективы в наши планы, что-то сокращать. Но выход из сегодняшней ситуации неизбежен. Рост мировой экономики будет сохраняться, и наша экономика выйдет из сегодняшней ситуации. При самом неблагоприятном стечении обстоятельств на это потребуется года два", - сообщил глава государства.

Путин добавил, что резервы для исполнения социальных обязательств у государства есть.

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Отметим, что в своем вступлении президент заявил, что за десять месяцев этого года в России зафиксировано увеличение численности населения. Прирост составил 37,1 тысячи человек. По словам Путина, в России увеличивается рождаемость и снижается смертность. Путин подчеркнул, что за последний год правительство проиндексировало материнский капитал и дважды - пенсии.

В настоящее время курс рубля продолжает умеренно расти после обрушения в понедельник и вторник. На Московской валютной бирже доллар торгуется по 60,74 рубля, а евро - по 74,95.

Самой длинной из предыдущих была пресс-конференция в 2008 году, тогда она продлилась почти пять часов. Путин дал ответ на сто с лишним вопросов.

Последний раз президент выступал перед публикой 4 декабря, когда он оглашал послание Федеральному Собранию. Кроме того, президент ежегодно проводит бюджетные послания и "прямые линии".

При этом в октябре 2014 года Путин отменил ежегодные бюджетные послания, которые пересекались с основным выступлением перед Федеральным собранием.

Сюжет: Изменение курсов валют

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